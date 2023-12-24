М-12 "Восток": опыт строительства федеральной трассы от отечественной компании

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Автодорога М-12 "Восток" от Москвы до Казани представляет собой грандиозный дорожный проект, ключевым поставщиком материалов и технологий для которого является компания "Цементум". Проект, входящий в национальный план "Модернизация транспортной инфраструктуры", сокращает время в пути между Москвой и Казанью, создает новые рабочие места и привлекает огромный грузопоток.

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Эксперты выделяют сложность строительства трассы М-12, выделяя уникальные технологии и материалы, применяемые "Цементум". Проектный подход и методика управления позволяют компании успешно справляться с логистическими вызовами, сохраняя строгие сроки реализации. Инновации включают передовые технологии, такие как карнизные блоки из сверхпрочного фибробетона, а также методы укрепления грунтов, способствующие устойчивости строительства в сложных условиях.

Внедрение проектного управления и постоянное улучшение качества поставок подчеркивают ответственный подход компании "Цементум" к своему участию в этом стратегически важном проекте для России.