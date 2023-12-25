Сбербанк: Герман Греф предвидит снижение цен на жилье при уменьшении субсидий по ипотеке

Герман Греф, глава Сбербанка, прогнозирует снижение цен на жилье в связи с постепенным сокращением субсидирования ипотеки со стороны государства.
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что более 70% ипотеки в настоящее время являются субсидируемыми, и уменьшение государственных субсидий приведет к постепенному снижению цен на жилье.
Греф также подчеркнул, что на этот процесс повлияет уменьшение доступности кредитов.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.