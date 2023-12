Льготная ипотека в России: новые правила и возможные сценарии

С 23 декабря в России вступили в силу изменения в правилах льготной ипотечной программы, поднимая первоначальный взнос с 20% до 30% и ограничивая максимальный размер кредита до 6 млн рублей по всем регионам. Эти шаги были предприняты властями в ответ на возможный перегрев рынка, выявленный в осенних мероприятиях.

Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0