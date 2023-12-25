Льготная ипотека в России: новые правила и возможные сценарии

С 23 декабря в России вступили в силу изменения в правилах льготной ипотечной программы, поднимая первоначальный взнос с 20% до 30% и ограничивая максимальный размер кредита до 6 млн рублей по всем регионам. Эти шаги были предприняты властями в ответ на возможный перегрев рынка, выявленный в осенних мероприятиях.
Эксперты ожидают, что эти изменения повлияют на рынок недвижимости, вызвав умеренное снижение спроса. На фоне ужесточения условий льготной программы, цены на квартиры могут подвергнуться давлению, особенно в столичном регионе. Многие считают, что рынок может столкнуться с дополнительным вызовом после 1 июля 2024 года, когда планируется завершение льготной ипотеки.
Однако есть мнение, что изменения могут привести к перераспределению спроса, с покупателями, возможно, ориентирующимися на проекты за пределами города. Сегмент комфорт-класса в старой Москве может ощутить значительное снижение спроса, в то время как проекты в пригородах, особенно в первом поясе Подмосковья, могут ожидать увеличение интереса со стороны покупателей.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.