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Льготная ипотека в России: новые правила и возможные сценарии

Недвижимость

С 23 декабря в России вступили в силу изменения в правилах льготной ипотечной программы, поднимая первоначальный взнос с 20% до 30% и ограничивая максимальный размер кредита до 6 млн рублей по всем регионам. Эти шаги были предприняты властями в ответ на возможный перегрев рынка, выявленный в осенних мероприятиях.

Льготная ипотека в России: новые правила и возможные сценарии
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Эксперты ожидают, что эти изменения повлияют на рынок недвижимости, вызвав умеренное снижение спроса. На фоне ужесточения условий льготной программы, цены на квартиры могут подвергнуться давлению, особенно в столичном регионе. Многие считают, что рынок может столкнуться с дополнительным вызовом после 1 июля 2024 года, когда планируется завершение льготной ипотеки.

Однако есть мнение, что изменения могут привести к перераспределению спроса, с покупателями, возможно, ориентирующимися на проекты за пределами города. Сегмент комфорт-класса в старой Москве может ощутить значительное снижение спроса, в то время как проекты в пригородах, особенно в первом поясе Подмосковья, могут ожидать увеличение интереса со стороны покупателей.


Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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