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300 млн рублей: цена на элитное жилье взлетает к небесам

Недвижимость

За 2023 год спрос на элитную недвижимость в Москве вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Рекордное количество новых проектов в премиальном сегменте появилось на рынке — 16, в сравнении с 12 в 2022 году и 7 в 2021-м. Тенденция к увеличению предложения поддерживают как профильные застройщики, так и компании из других регионов и сегментов рынка, согласно данным от компании Point Estate.

300 млн рублей: цена на элитное жилье взлетает к небесам
Фото: Library of Congress's Prints and Photographs division by Carol M. Highsmith is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alabama_Governor%27s_Mansion_by_Highsmith_04.jpg

Самым востребованным районом по-прежнему являются Хамовники. Также популярны Пресня и Замоскворечье. Важно отметить, что спрос на конкретный район может возрасти при появлении там новых интересных проектов, что подтверждается наблюдениями о повышенном интересе покупателей в этих локациях.

Средний бюджет сделок в премиальном сегменте за январь-декабрь вырос на 60%, достигнув отметки в 300 млн рублей, в связи с активным спросом на роскошные новостройки. В ноябре-декабре только на первичном рынке были закрыты крупные сделки с бюджетами от 500 млн до 1 млрд рублей в проектах, таких как "Хамовники 12", Armani Casa и Nicole, где цена за квадратный метр составляет 2-3 млн рублей.

"К концу года рынок элитной недвижимости вернулся к прежним докризисным показателям, и в 2023 году покупатели проявляют готовность вкладывать средства в данный сегмент, не испытывая страха, характерного для 2022 года. Премиальный сегмент также отмечает увеличение спроса, который, однако, пока не превышает предложение. Это объясняется, во-первых, наличием высококачественных проектов в сегменте "люкс", а во-вторых, требовательностью покупателей этого сегмента, которые ждут поистине уникальные предложения, не готовые идти на какие-либо компромиссы. Даже с многообразием доступных проектов некоторые покупатели могут не найти то, что соответствует их высоким ожиданиям", — подчеркнула руководитель департамента городской недвижимости компании Наиля Абайдулина.

Эксперты выражают мнение, что не следует ожидать резкого роста спроса в премиальном сегменте. Застройщики начинают продажи с уже высокой ценой за квадратный метр, которая постепенно увеличивается в течение цикла строительства. В 2023 году цены не снижались, и в 2024 году планируется выход на рынок новых проектов, включая те, что расположены в Хамовниках, Пресне и Дорогомиловском районе.

Аналитики прогнозируют, что в следующем году рынок переживет еще большее оживление. Высокобюджетные покупатели проявляют интерес к российской недвижимости, учитывая, что капиталы остаются в стране. С учетом текущего курса рубля западные рынки жилья выглядят менее привлекательными. Более того, столичный рынок предлагает широкий выбор проектов, уже представленных на рынке или ожидающих вывода в ближайшей перспективе, что дополнительно стимулирует спрос.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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