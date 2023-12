Your browser does not support the audio element.

За 2023 год спрос на элитную недвижимость в Москве вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Рекордное количество новых проектов в премиальном сегменте появилось на рынке — 16, в сравнении с 12 в 2022 году и 7 в 2021-м. Тенденция к увеличению предложения поддерживают как профильные застройщики, так и компании из других регионов и сегментов рынка, согласно данным от компании Point Estate.

Фото: Library of Congress's Prints and Photographs division by Carol M. Highsmith is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alabama_Governor%27s_Mansion_by_Highsmith_04.jpg