Цены на жилье упадут, как только государство перестанет субсидировать ипотеку

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Глава Сбербанка России Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24», отметил отсутствие признаков пузыря на рынке ипотеки России, опровергнув представления о возможном перегреве.

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По его мнению, дифференциал в ставках между первичным и вторичным рынками естествен и объясняется объемами субсидирования правительством первичного рынка. При уменьшении субсидий эти ставки выравниваются.

Вторым признаком перегрева рынка считается использование людьми потребительских кредитов для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Греф подчеркнул, что проверка на своих заемщиках показала, что такие случаи составляют всего 0,15%, что свидетельствует об отсутствии данной проблемы.

Однако, по мнению главы Сбербанка, цены на жилье будут снижаться после постепенного сокращения субсидий, поскольку более 70% ипотеки в настоящее время являются субсидируемыми государством. Он отметил, что доступность ипотечного кредита в настоящее время сильно затруднена, и предсказал уменьшение цен на рынке при сокращении субсидий.

Герман Греф подчеркнул, что перегрев рынка предполагает не только рост цен, но и тенденцию к лопнувшему пузырю, и на данный момент он не видит признаков неудовлетворенного спроса или возможного пузыря. В ближайшие годы эта проблема, по его мнению, останется неактуальной. Он также прогнозирует замедление рынка ипотеки в следующем году.