Покупатели жилья могут рассчитывать на новогодние скидки и акции

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На фоне текущих изменений на рынке жилья в Москве, эксперты отмечают, что в этом году средний размер дисконтов на первичном рынке уступает прошлогоднему на 20%, несмотря на сохранение уровня скидок на вторичных квартирах.

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В прошлом году после ожидаемого снижения спроса на новостройки во второй половине 2022 года застройщики активно запускали предпраздничные акции, предлагая значительные скидки покупателям. Однако в текущем году, несмотря на умеренное охлаждение рынка в последний квартал, ситуация с новогодними дисконтами кардинально отличается.

Эксперты отмечают, что дисконты на первичном рынке сегодня представлены, но их размеры небольшие. Управляющий партнер bnMAP.pro и основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова объясняет корреспонденту РБК, что, несмотря на охлаждение рынка, спрос всё равно выше, чем в прошлом году, что делает новогодние дисконты более символическими.

В 2022 году предпраздничные акции проводились в 90% жилых комплексов, в то время как в текущем году такие предложения доступны всего в каждом четвертом проекте. Средний размер скидок на первичном рынке вернулся к стандартному уровню в 3%, и максимальные скидки сократились до 23%, в отличие от прошлогодних 30% и 63,3% соответственно.

Застройщики в этом году предлагают индивидуальные скидки, размеры которых уточняются в процессе переговоров. Ирина Доброхотова также отмечает, что девелоперы чаще предлагают скидки на парковочные места, кладовки, а также внедряют программы с особыми условиями для корпоративных клиентов.

Скидки на вторичные квартиры

На вторичном рынке специальных акций не бывает, однако некоторые продавцы готовы предоставить скидки, чтобы быстрее продать объект. В декабре этого года спрос на квартиры от собственников примерно на 15% выше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнил коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Он отметил, что в этом году покупатели не суетятся, совершают сделки без спешки, подходят к процессу покупки более осознанно.

Средний размер дисконта, который предлагают продавцы вторичной недвижимости в 2023 году, по данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», остается стабильным и составляет 2–3%. То есть, если лот стоит 10 млн руб., собственник готов уступить от 200 тыс. до 300 тыс. руб. При этом многие продавцы заранее закладывают эту сумму в стоимость для дальнейшего торга. Более высокие скидки — редкий случай.

«К дисконту от 5% до 10% прибегает лишь маленькая доля собственников. В основном это продавцы, которые реализовывают неликвидный лот, расположенный в районе с большим объемом предложения или в неудачной локации с точки зрения транспортной доступности, инфраструктуры или экологии», — рассказала РЬК руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Более высокий дисконт предоставляют собственники, планирующие продать квартиру в кратчайшие сроки из-за личных обстоятельств, уточнил Владимир Моребис. По его словам, деньги с реализации необходимы на переезд, погашение долга или срочное приобретение новой квартиры. Уступить до 20% продавцы готовы лишь в единичных случаях, например, когда лот находится в экспозиции уже более года и собственник больше не хочет заниматься его продажей, отметил эксперт Est-a-Tet.

В марте-апреле 2024 года, после преодоления рынком вторичной недвижимости февральской стагнации, цены на готовое жилье начнут корректироваться в сторону снижения, прогнозирует Мищенко. Она отметила, что в этой ситуации собственники будут охотнее идти на скидку и чаще предлагать дисконт больше, чем стандартные 2–3%.