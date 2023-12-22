Кухня уже приелась и хочется новенького: как дешево и быстро обновить интерьер

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Хотя со временем любой ремонт может приедаться, специалисты утверждают, что для обновления интерьера не обязательно иметь солидный бюджет, достаточно лишь немного фантазии.

Фото: Own work by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Дизайнеры рекомендуют, что если нет средств на полное обновление кухонной мебели и техники, можно сосредоточиться на стилистических деталях. Шторы, кухонные аксессуары, посуда, скатерти и прочее могут придать помещению новый вид.

Цветовое решение также играет важную роль. Например, заменить цветные "кричащие" принты на обоях на гармоничное сочетание нейтральных цветов с яркими оттенками. Эксперимент с цветом стены на кухне, создавая контраст с остальными, помогает освежить интерьер и сделать его более элегантным.

Необходимо помнить о правиле, что при ярких стенах мебель должна быть однотонной и светлой.

Фотообои становятся всё более популярными в последнее время, их можно подобрать под любой стиль, от классики до лофта. Также можно обновить мебель с помощью самоклеющейся пленки. Следуя этим бюджетным советам, вы сможете оживить кухню новыми красками, и вашим домочадцам снова захочется проводить время в этом пространстве.