Хотя со временем любой ремонт может приедаться, специалисты утверждают, что для обновления интерьера не обязательно иметь солидный бюджет, достаточно лишь немного фантазии.
Дизайнеры рекомендуют, что если нет средств на полное обновление кухонной мебели и техники, можно сосредоточиться на стилистических деталях. Шторы, кухонные аксессуары, посуда, скатерти и прочее могут придать помещению новый вид.
Цветовое решение также играет важную роль. Например, заменить цветные "кричащие" принты на обоях на гармоничное сочетание нейтральных цветов с яркими оттенками. Эксперимент с цветом стены на кухне, создавая контраст с остальными, помогает освежить интерьер и сделать его более элегантным.
Необходимо помнить о правиле, что при ярких стенах мебель должна быть однотонной и светлой.
Фотообои становятся всё более популярными в последнее время, их можно подобрать под любой стиль, от классики до лофта. Также можно обновить мебель с помощью самоклеющейся пленки. Следуя этим бюджетным советам, вы сможете оживить кухню новыми красками, и вашим домочадцам снова захочется проводить время в этом пространстве.
Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.