Ремонт ванной: детали надо обдумывать до начала работ

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При проведении ремонта в ванной комнате ключевым моментом является наличие не только профессиональных навыков, но и ясного представления о будущем дизайне. Это позволяет избежать многочисленных ошибок, которые могут оказаться крайне сложными, если не невозможными, для исправления после завершения работ.

Фото: commons.wikimedia. org by Matt @ PEK from Taipei, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Один из важных моментов при облицовке стен плиткой — правильный расчет необходимого количества материала. Кроме того, рекомендуется оставить небольшой запас на случай непредвиденных ситуаций при укладке.

Стоит учитывать, что темные оттенки керамической плитки могут искажать цвет лица в зеркале, поэтому предпочтение лучше отдавать светлым тональностям.

Для потолка в ванной комнате более предпочтительным вариантом являются натяжные потолки вместо гипсокартонных. Пол рекомендуется покрывать плиткой с противоскользящими свойствами для минимизации риска получения травм.

При обустройстве встроенной ванны следует предусмотреть техническое окошко, что упростит проведение ремонтных работ в будущем. В малогабаритной ванной комнате также важно использовать светильники, устойчивые к влаге.