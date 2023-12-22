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Как удалять разные типы старых обоев для обновления стен в квартире

1:10
Недвижимость » Ремонт

Вы хотите переклеить обои, но возникает вопрос, как удалить старое покрытие без повреждений стен? Вот несколько ценных советов от специалистов.

Как удалять разные типы старых обоев для обновления стен в квартире
Фото: Own work by Clockworkplum is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для флизелиновых обоев рекомендуется использовать сухой метод удаления, начиная снизу и двигаясь вверх. Этот подход снижает риск повреждения стен.

При работе с двухслойными обоями предпочтительно снять верхний слой, а затем нанести новые обои поверх оставшейся основы. Если основа плохо держится, ее можно смочить водой и удалить остатки.

В случае водопроницаемых обоев следует использовать теплую воду. Если обои покрыты винилом, начинайте с разрушения верхнего слоя металлической щеткой, чтобы вода проникла на основу.

Для легкости снятия обоев добавьте немного обойного клея в воду. Этот метод особенно полезен, когда обои трудно отходят от стены.

Если все прочие методы не срабатывают, прибегните к отпариванию обоев. Горячий пар размягчит старые обои, и они легко снимутся со стены без повреждений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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