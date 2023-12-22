Как удалять разные типы старых обоев для обновления стен в квартире

Вы хотите переклеить обои, но возникает вопрос, как удалить старое покрытие без повреждений стен? Вот несколько ценных советов от специалистов.
Для флизелиновых обоев рекомендуется использовать сухой метод удаления, начиная снизу и двигаясь вверх. Этот подход снижает риск повреждения стен.
При работе с двухслойными обоями предпочтительно снять верхний слой, а затем нанести новые обои поверх оставшейся основы. Если основа плохо держится, ее можно смочить водой и удалить остатки.
В случае водопроницаемых обоев следует использовать теплую воду. Если обои покрыты винилом, начинайте с разрушения верхнего слоя металлической щеткой, чтобы вода проникла на основу.
Для легкости снятия обоев добавьте немного обойного клея в воду. Этот метод особенно полезен, когда обои трудно отходят от стены.
Если все прочие методы не срабатывают, прибегните к отпариванию обоев. Горячий пар размягчит старые обои, и они легко снимутся со стены без повреждений.
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