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Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей

0:58
Недвижимость

Мосгорсуд отказался уменьшить кадастровую стоимость квартиры артиста Филиппа Киркорова на 90 млн рублей, сообщает агентство ТАСС.

Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Как следует из материалов суда, кадастровая стоимость московских апартаментов Киркоров составляет порядка 318 млн рублей. Певец просил суд сократить эту сумму до 229 млн рублей, ссылаясь на данные независимой экспертизы.

Певец посчитал, что из-за ошибке в оценке, он вынужден платить за свою элитную недвижимость чрезмерно завышенный налог.

Однако судом было установлено, что рыночная стоимость квартиры певца превышает сумму в 443 миллиона, поэтому кадастровая стоимость снижена не будет.

Помимо этого, суд постановил взыскать с Киркорова пошлину в размере 23 тысяч рублей. Ситуацию ни артист, ни его адвокаты пока не прокомментировали.

Перечислим всю недвижимость Филиппа Киркорова
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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