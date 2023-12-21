Эксперты рынка недвижимости предупреждают о резком удорожании строительства коттеджей в 2024 году.
В первом квартале 2024 года стоимость строительства коттеджа в России может увеличиться на 20%. Такой неутешительный прогноз для рынка ИЖС "Газете.Ru" предоставили в строительной компании "Дачный Сезон".
Эксперты отметили, что если сейчас средняя стоимость квадратного метра строящегося коттеджа достигала отметки в 85 тысяч рублей, то уже к марту 2024 года она может подняться до 102-106 тысяч.
На это повлияет три фактора. Во-первых, подорожают абсолютно все стройматериалы, включая древесину.
Во-вторых, отрасль столкнулась с кадровым голодом и рабочим приходится платить больше. Наконец, значительно возросли трату на логистику при транспортировке материалов, необходимых для ИЖС.
В совокупности все это приведет к удорожанию постройки дома более чем на 20%, подытожили эксперты.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".