Стоимость строительства частного дома в России в 2024 году вырастет на 20%

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты рынка недвижимости предупреждают о резком удорожании строительства коттеджей в 2024 году.

Фото: ru.freepik.com

В первом квартале 2024 года стоимость строительства коттеджа в России может увеличиться на 20%. Такой неутешительный прогноз для рынка ИЖС "Газете.Ru" предоставили в строительной компании "Дачный Сезон".

Эксперты отметили, что если сейчас средняя стоимость квадратного метра строящегося коттеджа достигала отметки в 85 тысяч рублей, то уже к марту 2024 года она может подняться до 102-106 тысяч.

На это повлияет три фактора. Во-первых, подорожают абсолютно все стройматериалы, включая древесину.

Во-вторых, отрасль столкнулась с кадровым голодом и рабочим приходится платить больше. Наконец, значительно возросли трату на логистику при транспортировке материалов, необходимых для ИЖС.

В совокупности все это приведет к удорожанию постройки дома более чем на 20%, подытожили эксперты.

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