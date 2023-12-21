В России началось строительство аналога крымского "Артека", который в 2026 году появится на берегу Балтийского моря возле Калининграда. Реализацию проекта поддержал президент России Владимир Путин.
В Калининградской области ведется строительство федерального детского спортивного лагеря аналогичного "Артеку", сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"Проект по созданию аналога "Артека" в Калининграде планируется полностью завершить в 2026 году", — сообщил Алиханов.
По словам главы российского анклава, строительные работы уже ведутся и все объекты будущего детского лагеря прошли экспертизу. Сдача их заказчику начнется в 2025 году.
Стоимость проекта строительства балтийского "Артека" составляет около 5,3 млрд рублей, сообщает агентство "Интерфакс".
Уточняется, что это будет многофункцинальный круглогодичный мега-комплекс, более ориентированный на занятия спортом и другими активностями.
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