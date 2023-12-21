Аналог "Артека" построят на берегу Балтийского моря под Калининградом

В России началось строительство аналога крымского "Артека", который в 2026 году появится на берегу Балтийского моря возле Калининграда. Реализацию проекта поддержал президент России Владимир Путин.

Фото: https://rosavtodor.ru/storage/app/uploads/public/5b3/b38/210/5b3b38210c624206036404.jpg

В Калининградской области ведется строительство федерального детского спортивного лагеря аналогичного "Артеку", сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

"Проект по созданию аналога "Артека" в Калининграде планируется полностью завершить в 2026 году", — сообщил Алиханов.

По словам главы российского анклава, строительные работы уже ведутся и все объекты будущего детского лагеря прошли экспертизу. Сдача их заказчику начнется в 2025 году.

Стоимость проекта строительства балтийского "Артека" составляет около 5,3 млрд рублей, сообщает агентство "Интерфакс".

Уточняется, что это будет многофункцинальный круглогодичный мега-комплекс, более ориентированный на занятия спортом и другими активностями.

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