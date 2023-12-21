Данилов: в России невозможен ипотечный кризис

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вероятность наступления ипотечного кризиса в России, как это случилось в Соединенных Штатах 15 лет маловероятен, так как на российском рынке рынке жилищного кредитования нет плавающих ставок.

Фото: infinica.ru

Об этом "Российской газете" сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, которого попросили оценить возможность наступления в РФ кризиса на рынке ипотечного кредитования.

Представитель ЦБ отметил, что США к экономическому кризису 2008 года привело сразу несколько глобальных причин, одна из которых — значительная доля ипотечных кредитов на приобретение недвижимости выдавалась по плавающим ставкам.

"У нас, к счастью, ипотека выдается по фиксированным ставкам. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тыс. рублей, а потом вырос до 75 тыс. рублей, у нас невозможна", — отметил Данилов.

При этом, представитель финансового регулятора отметил, что Россия не застрахована от гипотетической ситуации, когда у человека в силу разных причин, в том числе и экономического стресса в стране, уменьшается доход.

В таком случае, отмечает эксперт, у заемщика имеется право реструктурировать кредит или воспользоваться ипотечными каникулами,

"Однако если человек не смог восстановить финансовое положение, то банк должен продать заложенную квартиру", — подчеркнул Александр Данилов.

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