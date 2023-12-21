Близость исторических достопримечательностей Москвы напрямую влияет на цену жилья

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ключевым фактором, влияющим на стоимость жилья в центре Москвы, является близость к историческим достопримечательностям города. Однако не только в самом центре встречаются старинные усадьбы, такие объекты часто соседствуют с современными кварталами и в других частях столицы.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По данным экспертов из группы "Родина", входящей в жилой спортивно-оздоровительный кластер "СОЮЗ", долю квартир в домах, расположенных у периферийных исторических мест, они оценивают до 8% на текущем рынке жилья в Москве. Эту информацию предоставило издание "Вести Подмосковья".

На данный момент в пределах МКАД находится множество старинных усадебных комплексов, построенных с XVII по XIX век. Согласно исследованиям, рядом с ними продаются примерно 3,3 тысячи квартир с различной отделкой и уровнем комфорта.

В Москве существует до 13 старинных усадеб, прямо примыкающих к новостройкам или находящихся в шаговой доступности от них. Больше всего подобных локаций в Юго-Западном административном округе, включая известные усадебные комплексы, такие как Черемушки-Знаменское, Знаменское-Садки, Воронцово, Узкое и Васильевское. Также на Юго-Востоке города находятся Екатерининский дворец и Лефортово, в Северо-Восточном административном округе — Останкино и Свиблово, в Восточном — Измайлово и Кусково, а в Северо-Западном — Покровское-Стрешнево. На северном направлении выделяется Петровский путевой дворец.

Близость к историческим объектам России существенно поднимает стоимость элитного жилья в прилегающих районах. Чем ближе дворцы и усадьбы к современной застройке, тем выше цена за квадратный метр. Например, цены на квартиры рядом с усадьбами Покровское-Стрешнево, Лефортово, Воронцово, Черемушки-Знаменское могут достигать 80-90 млн рублей, а в исторических районах Свиблово и около Екатерининского дворца — от 58 до 62 млн рублей. При этом в каждой из упомянутых локаций присутствуют эксклюзивные предложения, цена которых превышает 100 млн рублей.