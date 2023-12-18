Самая дорогая и малогабаритная студия в Москве продается за 51 млн рублей

В столице представлен рейтинг топ-20 наиболее стильных квартир-студий, предложенных на продажу в ценовом диапазоне от 21 до 51 миллиона рублей. Эти предложения охватывают различные типы недвижимости, включая старый фонд, новостройки, а также объекты с разными характеристиками.
Важно отметить, что в рейтинге учитываются квартиры площадью до 35 квадратных метров, исключая варианты с открытой планировкой. На первом месте расположена студия в премиальном клубном доме на Цветном бульваре, предлагаемая за 51 миллион рублей.
Среди других вариантов выделяются квартиры в исторических зданиях, новостройках с современными удобствами и даже проблемные объекты. Также отмечается, что дорогие студии доступны не только в пределах Садового кольца, но и на более удаленных территориях, что представляет интерес для потенциальных покупателей, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.
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