Самая дорогая и малогабаритная студия в Москве продается за 51 млн рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице представлен рейтинг топ-20 наиболее стильных квартир-студий, предложенных на продажу в ценовом диапазоне от 21 до 51 миллиона рублей. Эти предложения охватывают различные типы недвижимости, включая старый фонд, новостройки, а также объекты с разными характеристиками.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Важно отметить, что в рейтинге учитываются квартиры площадью до 35 квадратных метров, исключая варианты с открытой планировкой. На первом месте расположена студия в премиальном клубном доме на Цветном бульваре, предлагаемая за 51 миллион рублей.

Среди других вариантов выделяются квартиры в исторических зданиях, новостройках с современными удобствами и даже проблемные объекты. Также отмечается, что дорогие студии доступны не только в пределах Садового кольца, но и на более удаленных территориях, что представляет интерес для потенциальных покупателей, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

ТОП-5 самых ДОРОГИХ КВАРТИР в Москве