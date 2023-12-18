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Рынок недвижимости ожидает снижения ключевой ставки Центробанка весной

1:37
Недвижимость

BFM Kuban обратился к участникам рынка с просьбой разъяснить, почему спрос снизился на жилье и что ожидать в 2024 году.

Рынок недвижимости ожидает снижения ключевой ставки Центробанка весной
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Юлия Усачева, директор "Городского риелторского центра" в Сочи, выделила две причины снижения спроса на вторичном рынке. Во-первых, покупатели предпочитают новые дома, что стало заметнее в последние годы. Во-вторых, повышение ключевой ставки Центробанка заставляет многих откладывать покупку недвижимости или обращаться к первичному рынку с более низкими ставками ипотеки.

Усачева прогнозирует, что спрос на вторичном рынке будет снижаться до конца зимы, что приведет к снижению цен. Ожидается, что к марту произойдет снижение ключевой ставки, которая была повышена до 16% 15 декабря.

Сергей Макаров, финансовый консультант и руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estat, добавляет, что на спрос влияют не только ключевая ставка и доступность кредитов, но также экономическая нестабильность и изменения в законодательстве. Снижение ставки может не обязательно увеличить спрос, так как влияют и другие факторы. В то же время для многих россиян ипотека остается единственным способом улучшить жилищные условия, и они готовы принимать решение о покупке на вторичном рынке. Кроме того, те, кто берет ипотеку сейчас, могут рассчитывать на рефинансирование после возможного снижения ключевой ставки в следующем году, сообщает BFM Кубань.

Что ждет недвижимость и ипотеку в 2024 // ЦБ поднял ставку до 16% - убьет ли это рынок недвижимости
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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