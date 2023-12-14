В России ожидается появления большего количества энергоэффективных домов

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России сейчас около трёх процентов энергоэффективных домов. Однако уже треть жилья, которое сейчас строится, может быть отнесено к этой категории. Генеральный директор компании "Трансэнерком" Олег Шевцов утверждает, что, возможно, в 2024 году мы увидим настоящий рост данного сегмента. Использование возобновляемых источников энергии является основой для создания "зелёных" квартир, так как более 25 процентов вредных выбросов приходится на строительство и ЖКХ.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Однако стоит понимать, что жильё с солнечными панелями и энергосберегающими технологиями обходится застройщикам на 10-15 процентов дороже. По экспертным оценкам, только половина потенциальных покупателей готова переплачивать за экологичность недвижимости.

С учётом сокращения стоимости оборудования для возобновляемых источников энергии и роста их эффективности, "зелёное" жилье в России может стать доступнее по цене и будет более востребованным, прогнозирует Шевцов.

В РФ уже была внедрена система добровольной сертификации жилья по национальному стандарту "зелёного" строительства для многоквартирных жилых домов — ГОСТ Р 70346-2022. Пока он применяется только в пилотных проектах, но он уже существует.

"Для полноценного внедрения зеленых технологий, в том числе и 3D-печати домов, нужно сначала улучшить качество и надёжность печатных конструкций, обучить строителей и архитекторов новым методам проектирования и строительства, а также создавать нормы и ГОСТы", — отмечает гендиректор компании "Мобильный Дом", входящей в ТПХ "Русклимат", Константин Тупиков.

Иначе при отсутствии государственного контроля и надзора возникнут массовые попытки экономить и оптимизировать расходы за счёт нарушения технологий и использования низкокачественных и негармоничных материалов. Вместе с тем эксперт добавляет, что применение принципов ESG, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду при производстве и строительстве, становится всё более популярным и считается хорошим тоном для крупных компаний, работающих на рынке России, передаёт "РГ".

С учётом сокращения стоимости оборудования для возобновляемых источников энергии, "зелёное" жильё может стать доступнее и более востребованным.

Плюсы и минусы энергоэффективности домов