В России сейчас около трёх процентов энергоэффективных домов. Однако уже треть жилья, которое сейчас строится, может быть отнесено к этой категории. Генеральный директор компании "Трансэнерком" Олег Шевцов утверждает, что, возможно, в 2024 году мы увидим настоящий рост данного сегмента. Использование возобновляемых источников энергии является основой для создания "зелёных" квартир, так как более 25 процентов вредных выбросов приходится на строительство и ЖКХ.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.