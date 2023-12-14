Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин о разговоре с министром сельского хозяйства: "Спрашивал, как у него с яйцами"
Путин поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана
В Раде недоумевают, почему из миллиона украинских бойцов воюют только 300 тысяч
Путин оценил итоги контрнаступления Украины
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины
Путин высказался об участии спортсменов РФ в Олимпиаде: "Ехать или не ехать?"
Лавровый лист противопоказан куриному бульону

В России ожидается появления большего количества энергоэффективных домов

2:33
Недвижимость

В России сейчас около трёх процентов энергоэффективных домов. Однако уже треть жилья, которое сейчас строится, может быть отнесено к этой категории. Генеральный директор компании "Трансэнерком" Олег Шевцов утверждает, что, возможно, в 2024 году мы увидим настоящий рост данного сегмента. Использование возобновляемых источников энергии является основой для создания "зелёных" квартир, так как более 25 процентов вредных выбросов приходится на строительство и ЖКХ.

В России ожидается появления большего количества энергоэффективных домов
Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Однако стоит понимать, что жильё с солнечными панелями и энергосберегающими технологиями обходится застройщикам на 10-15 процентов дороже. По экспертным оценкам, только половина потенциальных покупателей готова переплачивать за экологичность недвижимости.

С учётом сокращения стоимости оборудования для возобновляемых источников энергии и роста их эффективности, "зелёное" жилье в России может стать доступнее по цене и будет более востребованным, прогнозирует Шевцов.

В РФ уже была внедрена система добровольной сертификации жилья по национальному стандарту "зелёного" строительства для многоквартирных жилых домов — ГОСТ Р 70346-2022. Пока он применяется только в пилотных проектах, но он уже существует.

"Для полноценного внедрения зеленых технологий, в том числе и 3D-печати домов, нужно сначала улучшить качество и надёжность печатных конструкций, обучить строителей и архитекторов новым методам проектирования и строительства, а также создавать нормы и ГОСТы", — отмечает гендиректор компании "Мобильный Дом", входящей в ТПХ "Русклимат", Константин Тупиков.

Иначе при отсутствии государственного контроля и надзора возникнут массовые попытки экономить и оптимизировать расходы за счёт нарушения технологий и использования низкокачественных и негармоничных материалов. Вместе с тем эксперт добавляет, что применение принципов ESG, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду при производстве и строительстве, становится всё более популярным и считается хорошим тоном для крупных компаний, работающих на рынке России, передаёт "РГ".

С учётом сокращения стоимости оборудования для возобновляемых источников энергии, "зелёное" жильё может стать доступнее и более востребованным.

Плюсы и минусы энергоэффективности домов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Последние материалы
Путин о разговоре с министром сельского хозяйства: "Спрашивал, как у него с яйцами"
Путин поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Бывший боец ЧВК пожаловался Путину на то, что ему отказали в присвоении статуса ветерана
В Раде недоумевают, почему из миллиона украинских бойцов воюют только 300 тысяч
Путин оценил итоги контрнаступления Украины
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Столтенберг признал разочарование НАТО контрнаступлением Украины
Путин высказался об участии спортсменов РФ в Олимпиаде: "Ехать или не ехать?"
Лавровый лист противопоказан куриному бульону
Столтенберг признался, что не знает, что будет происходит на Украине дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников