Bloomberg назвал Абу-Даби новым местом притяжения миллиардеров

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Агентство Bloomberg рассказало о "новейшем приюте" для миллиардеров. Отмечается, что речь идёт об Абу-Даби.

Фото: nalog.ru

Согласно данным агентства, начиная с 2017 года число зарегистрированных в Абу-Даби фирм выросло более чем в сто раз. Причём, предположительно, настолько привлекательной эту зону делают гарантии защиты активов, конфиденциальность, а также низкие налоги.

При этом источник агентства обращает внимание, что среди предлагаемых эмиратом преимуществ — получение долгосрочного вида на жительство или даже паспорта ОАЭ. Последнее преимущественно касается тех, кто делает в регионе крупные инвестиции.

Также в Абу-Даби есть суверенные фонды благосостояния, занимающиеся контролем активов на сумму более $1 трлн.

Вдобавок, по мнению аналитиков, среди факторов, которые делают Абу-Даби привлекательным для хранения активов, — конфиденциальность. Ведь поставщики услуг помогают создавать "проектные компании" (SPV, компании специального назначения), так что "волокиты" с аудитом и раскрытием информации о конечных бенефициарных владельцах намного меньше.