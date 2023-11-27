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На вторичном рынке России дорожают многокомнатные квартиры

4:42
Недвижимость

В городах-миллионниках из-за увеличения ипотечных ставок рост цен на вторичном рынке в эту осень значительно замедлился и даже в некоторых местах полностью остановился. Однако многокомнатные квартиры не подверглись этим тенденциям. Это объясняется тем, что многие приобретают их не с целью инвестиций, а для собственного проживания, и сделки чаще всего осуществляются без использования банковских кредитов.

На вторичном рынке России дорожают многокомнатные квартиры
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

В мегаполисах квартиры с четырьмя и более комнатами в основном относятся к премиум-сегменту. Они могут располагаться не только в современных клубных домах, но и в расселенных коммунальных квартирах, расположенных в историческом центре.

Исключения существуют, преимущественно это дома, построенные в советское время для многодетных семей, например, серия ГИ хрущевок, где даже пятикомнатные квартиры не редкость. Они обычно являются панельными, расположены в спальных районах и не имеют отношения к премиальному жилью.

Осень 2023 года для вторичного рынка недвижимости характеризуется возвращением ипотечных ставок к уровню 2012 года и более ранним, что вызвало охлаждение спроса и стагнацию цен. С учетом скидок, ставших неотъемлемой частью любой сделки на вторичном рынке, можно говорить о снижении средних цен по всей стране, начиная с октября.

Вторым по увеличению стоимости многокомнатного жилья оказался Сочи, где с сентября "квадрат" подорожал на 37 тыс. рублей или 12,7%. Важно отметить, что цены на крупногабаритное жилье в курортной столице России постоянно колебались в течение года.

"Спрос на элитном рынке растет на протяжении всего года: вложение в зарубежную недвижимость в настоящее время стало сложным из-за трудностей с переводом средств, поэтому состоятельные покупатели обращают внимание на предложение внутри страны. Хотя в Москве и Петербурге и частично в Казани часть спроса привлекает первичный рынок, в других мегаполисах строится мало премиальных комплексов. Поэтому покупателям приходится обращаться к вторичному рынку. Это также относится к Сочи. Заметим, что четырехкомнатные квартиры часто покупают, продав трехкомнатные, и без использования ипотеки, так как доплата невелика. Таким образом, повышение ставок оказало небольшое воздействие на такие варианты", — прокомментировал руководитель агентства недвижимости Restate Андрей Добрый.

Срок экспозиции в полгода или даже год вполне нормален для премиального жилья, поэтому продавцы не торопятся снижать цены. Однако, как и в любой сделке, здесь можно договориться о скидке от первоначальной цены. Большие квартиры, как правило, обладают высоким качеством: "подневольные" случаи встречаются крайне редко.

Предложение многокомнатных квартир, как можно предположить, наиболее обширное в Москве. Тем не менее, спрос на них также самый высокий, особенно в сентябре и октябре, когда фиксируется более 100 сделок в месяц — впечатляющий показатель для такого дорогостоящего жилья. Неудивительно, что цены продолжают активно расти, превысив отметку в 700 тыс. рублей за квадратный метр. Наиболее дорогой лот на сегодня предложен за полтора миллиарда рублей — это 330-метровая квартира в Пресненском районе.

Крупногабаритное жилье с сентября подорожало значительно (на 5% и более) в Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде, Омске, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже. Всего в двух мегаполисах отмечен относительно небольшой рост — Красноярске (+4,2%, при этом "квадрат" достиг отметки в 100 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге.

Северная столица занимает особое положение на рынке недвижимости: цены в ней практически не меняются в течение всего календарного года. Самый дорогой многокомнатный лот оценивается владельцем всего в 28 миллионов рублей — это 80-метровая квартира в элитном доме на Васильевском острове. Самая доступная — это крошечная (всего 48 квадратных метров) четырехкомнатная квартира в одной из колпинских хрущевок, оцененная в 5,5 миллионов рублей, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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