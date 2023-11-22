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В России наметился опасный тренд по уменьшению площади квартир

2:36
Недвижимость

Стоимость квадратного метра в России увеличивается из-за текущего тренда строительства компактного и доступного жилья. Об этом сообщила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости "PRO Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы и член "Деловая Россия". Согласно ее заявлению в интервью URA.RU, возможно, следующий год принесет еще одно увеличение цен на 1,5 млн рублей.

В России наметился опасный тренд по уменьшению площади квартир
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

За последние 10 лет отмечается тенденция уменьшения площади квартир в новостройках на российском рынке жилья. Это связано с постоянным ростом стоимости недвижимости. Строительные компании, снижая площадь квартир, пытаются уменьшить цены, делая жилье более доступным для покупателей. В результате увеличивается спрос, что приводит к росту цен.

Никитина отмечает, что людям теперь требуется больше времени для накопления средств, и застройщики реагируют, уменьшая площадь квартир, что в свою очередь увеличивает спрос и поднимает цены.

Подобные изменения затронули всю страну, особенно активно реагируют на них застройщики в Москве. Снижение площади квартир становится инструментом, привлекающим покупателей в столицу, подчеркивая более выгодные условия покупки по сравнению с другими регионами.

Евгений Шлеменков, вице-президент "Опоры России", соглашается с отрицательной тенденцией увеличения стоимости и уменьшения площади жилья, связывая это с ухудшением благосостояния граждан. Он отмечает, что с уменьшением доходов людей им становится важнее общая стоимость покупки.

Операционный директор агентства недвижимости Ox Capital, Сервер Муртазаев, предсказывает, что тенденция увеличения стоимости будет продолжаться. Он отмечает, что строительные проекты в Москве стремятся создавать более компактное жилье для повышения доступности, но при этом стоимость за квадратный метр продолжает расти.

Увеличение ключевой ставки влияет на ставки по ипотеке, и около 95% квартир в новостройках продаются благодаря льготным программам. Муртазаев подчеркивает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в настоящее время составляет 8 млн рублей, но с учетом роста цен она может достигнуть 9,5-10 млн рублей к 2024 году.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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