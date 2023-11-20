Жилье на вторичном рынке в Нижнем Новгороде может подешеветь на 5% в первом полугодии 2024 года. Этот прогноз был представлен руководителем агентства недвижимости "Монолит" Алексеем Козловым.
За последние 10 месяцев 2023 года стоимость квартир в уже построенных зданиях увеличилась на 8%. Вместе с тем ипотечная ставка на них поднялась до 17%, что привело к снижению спроса на жилье на вторичном рынке. Ожидалось, что это повлечет за собой снижение цен, но многие решили не продавать свою недвижимость по более низким ценам, временно сняв ее с продажи, сообщает newsnn.ru.
Дорогостоящее вторичное жилье также затрудняет продажу новостроек, так как многие местные жители не могут себе позволить приобрести новую квартиру, не реализовав предварительно свою старую.
В следующем году все перечисленные факторы могут привести к понижению цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде. Однако многое зависит от политики Центрального банка России. По мнению Козлова, стоимость жилья может измениться, если не произойдет снижение ипотечных ставок.
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