Your browser does not support the audio element.

Жилье на вторичном рынке в Нижнем Новгороде может подешеветь на 5% в первом полугодии 2024 года. Этот прогноз был представлен руководителем агентства недвижимости "Монолит" Алексеем Козловым.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.