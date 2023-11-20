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Эксперт спрогнозировал снижение цен на недвижимость в Нижнем Новгороде

1:17
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке в Нижнем Новгороде может подешеветь на 5% в первом полугодии 2024 года. Этот прогноз был представлен руководителем агентства недвижимости "Монолит" Алексеем Козловым.

Эксперт спрогнозировал снижение цен на недвижимость в Нижнем Новгороде
Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

За последние 10 месяцев 2023 года стоимость квартир в уже построенных зданиях увеличилась на 8%. Вместе с тем ипотечная ставка на них поднялась до 17%, что привело к снижению спроса на жилье на вторичном рынке. Ожидалось, что это повлечет за собой снижение цен, но многие решили не продавать свою недвижимость по более низким ценам, временно сняв ее с продажи, сообщает newsnn.ru.

Дорогостоящее вторичное жилье также затрудняет продажу новостроек, так как многие местные жители не могут себе позволить приобрести новую квартиру, не реализовав предварительно свою старую.

В следующем году все перечисленные факторы могут привести к понижению цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде. Однако многое зависит от политики Центрального банка России. По мнению Козлова, стоимость жилья может измениться, если не произойдет снижение ипотечных ставок.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Цены на Недвижимость
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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