Эксперт спрогнозировал снижение цен на недвижимость в Нижнем Новгороде

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жилье на вторичном рынке в Нижнем Новгороде может подешеветь на 5% в первом полугодии 2024 года. Этот прогноз был представлен руководителем агентства недвижимости "Монолит" Алексеем Козловым.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

За последние 10 месяцев 2023 года стоимость квартир в уже построенных зданиях увеличилась на 8%. Вместе с тем ипотечная ставка на них поднялась до 17%, что привело к снижению спроса на жилье на вторичном рынке. Ожидалось, что это повлечет за собой снижение цен, но многие решили не продавать свою недвижимость по более низким ценам, временно сняв ее с продажи, сообщает newsnn.ru.

Дорогостоящее вторичное жилье также затрудняет продажу новостроек, так как многие местные жители не могут себе позволить приобрести новую квартиру, не реализовав предварительно свою старую.

В следующем году все перечисленные факторы могут привести к понижению цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде. Однако многое зависит от политики Центрального банка России. По мнению Козлова, стоимость жилья может измениться, если не произойдет снижение ипотечных ставок.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Цены на Недвижимость