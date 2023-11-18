Бизнесмен Ковалёв готов купить замок Пугачёвой за 70 млн рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бизнесмен Андрей Ковалев снизил свое предложение по цене приобретения замка в деревне Грязь у Аллы Пугачевой. Если ранее он готов был заплатить 150 миллионов рублей за этот особняк, то теперь он утверждает, что приобретет его не дороже 70 миллионов рублей.

Фото: циан

"Это я, кажется, переплатить собрался миллионов 80, за миллионов 70 может его и стоит купить", — отметил бизнесмен в интервью NEWS. ru.

Ковалев также описал недвижимость артистки как "странный дом" и не исключил возможности, что после завершения строительства знаменитая семья может захотеть вернуться в Россию.

По мнению Ковалева, Алла Борисовна является настоящим русским человеком, который чувствует связь с родиной, даже находясь за ее пределами.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о своей квартире холостяка.