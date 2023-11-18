Бизнесмен Андрей Ковалев снизил свое предложение по цене приобретения замка в деревне Грязь у Аллы Пугачевой. Если ранее он готов был заплатить 150 миллионов рублей за этот особняк, то теперь он утверждает, что приобретет его не дороже 70 миллионов рублей.
"Это я, кажется, переплатить собрался миллионов 80, за миллионов 70 может его и стоит купить", — отметил бизнесмен в интервью NEWS. ru.
Ковалев также описал недвижимость артистки как "странный дом" и не исключил возможности, что после завершения строительства знаменитая семья может захотеть вернуться в Россию.
По мнению Ковалева, Алла Борисовна является настоящим русским человеком, который чувствует связь с родиной, даже находясь за ее пределами.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о своей квартире холостяка.
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