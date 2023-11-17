Эксперт Луценко: рост цен на вторичное жилье может остановиться

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минфин России ежемесячно заявляет о необходимости отмены льготной ипотеки в России. Расходы государства на нее повышаются слишком сильно. 16 ноября в Центробанке заявили, что в скором времени будет обсуждаться изменение ставок по ней с правительством РФ. Об ограничениях льготной ипотеки в России рассказал гендиректор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. Его слова приводит NEWS. ru.

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Он отметил, что по этой программе любой совершеннолетний гражданин может взять кредит на покупку квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме, а также на приобретение у него частного дома или строительство частного дома на имеющемся или приобретаемом в ипотеку земельном участке (как своими силами, так и с помощью подрядчика).

Максимально возможная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн рублей.

Многие ограничения рынка, говорит Луценко, в настоящее время сокращают число потенциальных заемщиков и покупателей новостроек. Но еще больше от повышения ключевой ставки, по словам эксперта, страдают покупатели вторичной недвижимости, для которых ставки по ипотеке уже становятся заградительными.

"Так что будет наблюдаться переток спроса со вторички на первичку, и цены на новостройки продолжат понемногу подрастать, тогда как рост цен на вторичное жилье может остановиться, и в следующем году цены могут начать снижаться", — сказал аналитик NEWS. ru.

Ранее эксперт ВШЭ Солодков в интервью Pravda. Ru дал рекомендации по покупке недвижимости при инфляции в 7%.