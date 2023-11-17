Архитектор объяснил, как из-за перепланировки может рухнуть дом

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Два подъезда жилого дома в Астрахани обрушились из-за перепланировки в одной из квартир — такова предварительная версия следствия. Главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов объяснил, почему так случилось.

Фото: Спецзаказ.инфо

По его словам, в "хрущёвках" все стены — несущие, их нельзя сносить.

Соколов вообще против любых перепланировок — по его мнению, лучше сразу выбирать такую квартиру, которая устраивает. Благо выбор и на вторичном рынке, и среди новостроек — огромный.

"Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой", — объясняет он в интервью "360".

Масштабные ремонтные работы при въезде в новое жильё стали массовым явлением в России, посетовал архитектор. "Каждый лепит, что хочет. Ни согласования, ни надзора за этим не происходит, — возмущается он. — Законы для этого есть, к сожалению, никто их не контролирует".