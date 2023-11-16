Такие цифры привела сегодня во время выступления в Государственной Думе Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Также она сообщила, что эти показатели в два раза выше темпов роста заработной платы за те же три года.
В будущем это может закончиться серьёзными проблемами как для банков, так и для заемщиков. Темпы роста ипотечного кредитования прибавили 32% в годовом выражении. За 12 месяцев ипотечный портфель стал больше на треть. Рост происходит на фоне увеличения стоимости квартир и ухудшения качества кредитов посредством предоставления ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой.
Еще одна серьёзная проблема — это ценовой разрыв первичного и вторичного рынков. В 2020 году разница между стоимостью новостроек и вторичного жилья составляла около 10%. После старта льготной ипотеки новостройки подорожали. Теперь разрыв цен достиг 42%. По словам главы Центробанка, подобное нельзя объяснить естественной разницей между качеством нового и старого жилья.
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