Цены на квартиры в новостройках увеличились на 90%

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Такие цифры привела сегодня во время выступления в Государственной Думе Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Также она сообщила, что эти показатели в два раза выше темпов роста заработной платы за те же три года.

Фото: smolensk-i.ru

В будущем это может закончиться серьёзными проблемами как для банков, так и для заемщиков. Темпы роста ипотечного кредитования прибавили 32% в годовом выражении. За 12 месяцев ипотечный портфель стал больше на треть. Рост происходит на фоне увеличения стоимости квартир и ухудшения качества кредитов посредством предоставления ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой.

Еще одна серьёзная проблема — это ценовой разрыв первичного и вторичного рынков. В 2020 году разница между стоимостью новостроек и вторичного жилья составляла около 10%. После старта льготной ипотеки новостройки подорожали. Теперь разрыв цен достиг 42%. По словам главы Центробанка, подобное нельзя объяснить естественной разницей между качеством нового и старого жилья.