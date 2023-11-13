В течение первых десяти месяцев текущего года в Оренбургской области более 4 тысяч граждан других регионов подали заявку на регистрацию своей недвижимость.
Наибольшее количество запросов поступило от жителей Самарской области (438 заявлений), Башкирии (243 заявления), Москвы (202 заявления) и Московской области (156 заявлений), сообщает 56orb.ru.
Ранее в Оренбургской области зафиксировали самую низкую стоимость квадратного метра первичного жилья в Приволжском федеральном округе, согласно данным Оренбургстата.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.