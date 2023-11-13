Россияне начали массово скупать недвижимость в Оренбургской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В течение первых десяти месяцев текущего года в Оренбургской области более 4 тысяч граждан других регионов подали заявку на регистрацию своей недвижимость.

Фото: Openverse by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Наибольшее количество запросов поступило от жителей Самарской области (438 заявлений), Башкирии (243 заявления), Москвы (202 заявления) и Московской области (156 заявлений), сообщает 56orb.ru.

Ранее в Оренбургской области зафиксировали самую низкую стоимость квадратного метра первичного жилья в Приволжском федеральном округе, согласно данным Оренбургстата.

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С начала года цены на недвижимость в Оренбурге выросли более чем на 9 процентов