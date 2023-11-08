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Дизайнер Тычино назвала красный цвет опасным для самочувствия

1:11
Недвижимость

Иногда сменить обстановку вокруг рекомендуют и специалисты. Однако иногда ремонт может стать провоцирующим различные недуги фактором. В первую очередь речь идёт о неверно подобранном цвете. Об этом рассказала дизайнер интерьера Юлия Тычино.

Дизайнер Тычино назвала красный цвет опасным для самочувствия
Фото: https://ru.freepik. com/author/wuttichai1983

По словам специалиста, худшими вариантами цветовых решений может быть красный цвет, повышающий аппетит и даже кровяное давление.

Исключить оттенки красного и оранжевого рекомендуется из оформления спальни. Использовать их специалист порекомендовала только в качестве акцентов при условии нейтрального фона.

Дизайнер добавила, что надо с осторожностью относиться и к комбинациям светлых и тёмных оттенков. В данном случае можно не угадать с перспективой и визуально сделать и без того небольшое помещение ещё меньше.

Профессионалы рекомендуют пользоваться при оформлении интерьера формулой 60/30/10, где данные указаны в процентах.

  1. Первый — это базовый нейтральный оттенок,
  2. второе число — дополнительные цвета,
  3. а на акценты отводится только десять процентов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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