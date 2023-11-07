Bloomberg: граждане РФ потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае

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Россиян перестала интересовать внезапно подорожавшая недвижимость в Дубае. О конце российского "бума" на недвижимость страны сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных брокеров.

Фото: PxHere

Как отмечают специалисты, значительно замедлился объём покупок недвижимости в Дубае именно в последние несколько месяцев. Такую тенденцию эксперты связывают с резким ослаблением на рынке российской валюты к доллару. Кроме того, повлиял и рост стоимости недвижимости в Дубае — только за последние два года он увеличился примерно на 30%.

Таким образом, по словам главы местного агентства недвижимости Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, с июня по август клиенты из РФ купили в Дубае недвижимость на общую сумму $39,9 млн. В то же время, было продано недвижимости на $75,1 млн. По статистике, граждане РФ были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае. По оценкам экспертов, наибольшее падение спроса среди российских клиентов фиксируется на рынке элитной недвижимости.

Тем не менее, по мнению опрошенных агентством брокеров, хотя спрос на жилую недвижимость среди россиян падает, на местном рынке становится всё больше европейцев, американцев, китайцев и сингапурцев. Кроме того, главными покупателями недвижимости остаются индийцы и британцы.