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Эксперты прокомментировали рост цен на аренду жилья

1:36
Недвижимость

Эксперты утверждают, что рост цен на аренду жилья в России превысил 15% по сравнению с прошлым годом. По мнению урбаниста Андрея Мокеева, застройщики оказывают косвенное воздействие на арендные цены, увеличивая стоимость новых строительств и, таким образом, поднимая цены на вторичное жилье.

Эксперты прокомментировали рост цен на аренду жилья
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Это приводит к увеличению спроса на аренду и росту цен. Общее удорожание жизни в стране также оказывает непосредственное воздействие на затраты граждан, заставляя их повышать арендные платежи. Увеличение стоимости ипотеки также влияет на ситуацию, так как некоторые предпочитают аренду жилья вместо его покупки в кредит.

Риелтор Евгений Яшенков отмечает, что единственным фактором, влияющим на цены аренды, является покупательная способность населения. Отток части жителей в прошлом снизил цены на малогабаритные и более доступные квартиры, но с возвращением граждан цены на аренду вновь растут.

Ситуация в регионах также разнообразна, с резким ростом арендных ставок, как, например, в Кемерово, где увеличилась деловая активность. В маленьких городах рынок аренды остается менее развитым.

Эксперты предсказывают, что в ближайшем будущем цены на аренду жилья будут отражать общую инфляцию в стране и приток населения в большие города. Тем не менее, прямой зависимости между ростом цен на аренду и инфляцией может не быть из-за снижения покупательной способности граждан.

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Дождались? Теперь будет рост цен на аренду квартир? Или нет?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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