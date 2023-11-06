Эксперты прокомментировали рост цен на аренду жилья

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты утверждают, что рост цен на аренду жилья в России превысил 15% по сравнению с прошлым годом. По мнению урбаниста Андрея Мокеева, застройщики оказывают косвенное воздействие на арендные цены, увеличивая стоимость новых строительств и, таким образом, поднимая цены на вторичное жилье.

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Это приводит к увеличению спроса на аренду и росту цен. Общее удорожание жизни в стране также оказывает непосредственное воздействие на затраты граждан, заставляя их повышать арендные платежи. Увеличение стоимости ипотеки также влияет на ситуацию, так как некоторые предпочитают аренду жилья вместо его покупки в кредит.

Риелтор Евгений Яшенков отмечает, что единственным фактором, влияющим на цены аренды, является покупательная способность населения. Отток части жителей в прошлом снизил цены на малогабаритные и более доступные квартиры, но с возвращением граждан цены на аренду вновь растут.

Ситуация в регионах также разнообразна, с резким ростом арендных ставок, как, например, в Кемерово, где увеличилась деловая активность. В маленьких городах рынок аренды остается менее развитым.

Эксперты предсказывают, что в ближайшем будущем цены на аренду жилья будут отражать общую инфляцию в стране и приток населения в большие города. Тем не менее, прямой зависимости между ростом цен на аренду и инфляцией может не быть из-за снижения покупательной способности граждан.

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