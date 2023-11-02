Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Усадьба "Липки" в Подмосковье, где проживал Иосиф Сталин, была продана на аукционе через портал ДОМ.РФ за сумму в 403,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный веб-сайте госкомпании.

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Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право", как указано в протоколе электронного торга, опубликованном на портале ГИС Торги.

Единственным участником аукциона оказалась компания, зарегистрированная в Краснодарском крае. Она получила право аренды 38 гектаров земли и объектов недвижимости, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

Согласно данным портала ДОМ. РФ, Иосиф Сталин проживал в усадьбе в период с 1932 по 1934 годы. В настоящее время усадебный дом находится в заброшенном состоянии.

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Заброшенная дача Сталина в подмосковье. Усадьба Липки-Алексеевское