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Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей

1:02
Недвижимость

Усадьба "Липки" в Подмосковье, где проживал Иосиф Сталин, была продана на аукционе через портал ДОМ.РФ за сумму в 403,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный веб-сайте госкомпании.

Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей
Фото: Wikipedia by Yourez is licensed under CC BY-SA 4.0

Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право", как указано в протоколе электронного торга, опубликованном на портале ГИС Торги.

Единственным участником аукциона оказалась компания, зарегистрированная в Краснодарском крае. Она получила право аренды 38 гектаров земли и объектов недвижимости, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

Согласно данным портала ДОМ. РФ, Иосиф Сталин проживал в усадьбе в период с 1932 по 1934 годы. В настоящее время усадебный дом находится в заброшенном состоянии.

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Заброшенная дача Сталина в подмосковье. Усадьба Липки-Алексеевское
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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