Усадьба "Липки" в Подмосковье, где проживал Иосиф Сталин, была продана на аукционе через портал ДОМ.РФ за сумму в 403,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный веб-сайте госкомпании.
Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право", как указано в протоколе электронного торга, опубликованном на портале ГИС Торги.
Единственным участником аукциона оказалась компания, зарегистрированная в Краснодарском крае. Она получила право аренды 38 гектаров земли и объектов недвижимости, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.
Согласно данным портала ДОМ. РФ, Иосиф Сталин проживал в усадьбе в период с 1932 по 1934 годы. В настоящее время усадебный дом находится в заброшенном состоянии.
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