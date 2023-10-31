Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны вторичного рынка, цены на новостройки в российских городах в осенний период перестали стремительно расти. В Петербурге, Новороссийске и Красноярске цены остановились, а в Волгограде даже снизились. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru
В Волгограде цены на первичном рынке в октябре снизились на 14%, что привело к изменению рейтинга самых дорогих мегаполисов. В то время как в Сочи, цены продолжают расти, частично из-за моратория на строительство многоквартирных домов с 2021 года.
Цены на побережье Черного моря поднимаются, особенно в комфортном и премиальном сегменте, в то время как в других мегаполисах цены растут не более чем на 5%. Например, в Москве цены на первичное жилье увеличились всего на 3%.
Цены в остальных городах-миллионниках также скорректировались в разумных пределах, оставаясь стабильными в Петербурге, Новосибирске и Красноярске.
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