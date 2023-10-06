Названы самые дорогие дома в городах России

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В списке городов России с самыми дорогими домами, доступными для продажи, Москва занимает лишь четвертое место, уступая в этом рейтинге Санкт-Петербургу, Сочи и Краснодару. Например, в Северной столице стоимость "сверхэлитных" особняков достигает несколько миллиардов рублей.

Фото: Wikipedia

Рекордсменом считается комплекс стоимостью 2 млрд рублей в историческом центре Петербурга, включающий сразу четыре здания общей площадью 15 тыс. кв. метров. Большая часть из них имеет охранный статус, а на территории квартала расположена современная неохраняемая часть. Фасад выходит на Неву, а внутри сохранилась и частично отреставрирована декоративная отделка. Владелец изначально планировал создать здесь небольшой отель.

Второе место в рейтинге занимает особняк на Каменном острове в Санкт-Петербурге за 1,75 млрд рублей. Этот английский стиль оснащен SPA-зоной, четырьмя спальнями, бассейном с подводным массажем и прочими удобствами. На участке площадью 18 соток также создан ландшафтный дизайн с зоной барбекю. В тройке лидеров находится Сочи с виллой за 900 млн рублей с собственным парком, теннисным кортом и круглогодичным бассейном с видом на море.

В Москве самое дорогое предложение — коттедж в деревне Пучково за 380 млн рублей. Этот объект включает в себя особняк, парковую зону, пруд, крытый бассейн и спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Последнее место в рейтинге, но не менее внушительное, занимает Новосибирск, где за 118 млн рублей можно приобрести дворец площадью почти 1300 кв. м с кинотеатром, бильярдной, каскадным прудом и SPA-зоной, включающей 18-метровый бассейн, русскую баню и соляную пещеру.

Екатеринбург предлагает дом за 139 млн рублей с итальянским мрамором, дизайнерской кухней и системой "Умный дом". Ростов-на-Дону также внес свой вклад в рейтинг с самым дорогим домом за 200 млн рублей, расположенным на берегу водохранилища. Остальные города в рейтинге предлагают особняки за сумму примерно в 139 млн рублей, представляющие собой вариации в оснащении: бассейн, баня, ландшафтный дизайн и минимум восемь спален, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru

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Самые дорогие дома Москвы