Ставки подняты, но жильё дорожает почти везде

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Решение об увеличении ключевой ставки 15 августа и последующая корректировка 15 сентября практически не повлияли на стоимость жилья в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Цены продолжают расти, особенно в Перми и Челябинске. Однако, в ближайшем будущем продавцам, возможно, придётся снижать цены из-за уменьшения спроса.

Фото: by stroi.mos.ru

Центральный банк России поднял ключевую ставку на 3,5% 15 августа из-за обвала рубля, а месяц спустя ещё на 1%, достигнув 13%. Это повышение ставок также отразилось на ипотечных ставках на вторичном рынке, которые в большинстве банков выросли до 13% в августе и 14% в сентябре. Некоторые эксперты предсказывали снижение цен на вторичном рынке, не покрытого программами льготного ипотечного кредитования.

Однако, пока такого снижения не произошло. Данные федеральной базы недвижимости Restate.ru показывают, что в 13 из 16 российских городов с населением более 1 миллиона человек стоимость вторичного жилья продолжает расти даже после 15 августа. Особенно выделяется Пермь, где цены за квадратный метр выросли на 13 тысяч рублей, что составляет 14% роста.

Средняя цена за квадратный метр во вторичном жилье в Перми теперь превышает 100 тысяч рублей. Примерно за 3,4 миллиона рублей можно приобрести однокомнатную квартиру в периферийном районе города.

Этот рост можно объяснить инертностью рынка, усилением спроса летом по сравнению с весной и желанием покупателей воспользоваться старыми процентными ставками после августовских изменений. Все эти факторы подтолкнули цены вверх. Однако, предположительно, в ближайшие месяцы-два произойдет коррекция.

На данный момент стоимость готового жилья в Челябинске увеличилась на 8% за последние полтора месяца, что соответствует 6 тысячам рублей за квадратный метр. Однако, эти два города в Уральском регионе можно считать исключением, поскольку в большинстве других крупных городах России цены на жильё не увеличились более чем на 5%. Например, в Казани цены выросли всего на 4%, в Самаре, Ростове-на-Дону и Москве - тоже на 4%. В других крупных городах рост цен был ещё меньше. Например, в Нижнем Новгороде цены поднялись всего на 4 тысячи рублей или 4%, достигнув 120 тысяч рублей за квадратный метр. Это позволило Нижнему Новгороду занять четвёртое место по ценам на вторичном рынке, хотя качество жилого фонда в этом городе сильно разнится, включая многоквартирные дома из дерева, которых нет в других крупных городах России.

В таких городах, как Новосибирск, Воронеж и Волгоград, цены на вторичном рынке вообще не изменились. В то время как в Красноярске цена за квадратный метр упала на 7%, а в Краснодаре — на 12 тысяч рублей или 8%.

Качество жилья также сильно варьируется, что влияет на цены, особенно в Краснодаре и Нижнем Новгороде. Например, однокомнатная квартира может стоить от 4,3 до 7,5 миллионов рублей при сопоставимой площади. В Москве и Санкт-Петербурге такой разницы в ценах практически нет, так как стоимость вторичного жилья выросла незначительно, и качество старых зданий приблизительно одинаково.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.