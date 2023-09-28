Центробанк: "Пузыря" в российской ипотеке в настоящее время нет

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка, Елизавета Данилова, заявила, что на российском рынке ипотеки в настоящее время отсутствует так называемый "пузырь", то есть ситуация, при которой множество заемщиков не могут своевременно погасить задолженность по ипотеке.

Данилова подчеркнула: "Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас "пузырь" в ипотеке. Здесь наша позиция такова, что "пузыря" сейчас нет".

Тем не менее, она также отметила, что на рынке присутствуют некоторые дисбалансы, которые требуется устранить, чтобы обеспечить качественное функционирование ипотечной системы.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству обратились к Минстрою с просьбой рассмотреть возможность ограничения льготной ипотеки для лиц без временной или постоянной регистрации в регионе, где они планируют приобрести жилье. Это решение было обосновано рисками, связанными с ростом "пузыря" ипотечного кредитования, поскольку чрезмерная субсидированная ипотека могла привести к увеличению цен на недвижимость.

Эксперты отмечают, что рынок ипотеки уже перегрет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, где льготная ипотека вызывает высокий спрос и поднимает цены на жилье. Ранее в январе депутат Госдумы Николай Арефьев выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с ипотечным кредитованием, отметив, что некоторые люди больше не могут позволить себе выплачивать кредиты, что может привести к возникновению ипотечного "пузыря".

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