Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бывший замглавы статистического ведомства Китая, Хэ Кэн, заявил, что вся населенная площадь Китая в 1,4 миллиарда человек недостаточна для заполнения всех незанятых квартир в стране. Это комментарий относится к кризису на рынке недвижимости в Китае.

Фото: Openverse

На форуме в Дунгуане Хэ Кэн заметил: "Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на 3 миллиарда человек". Он отметил, что эта оценка, возможно, завышена, но даже 1,4 миллиарда китайцев, как население страны, вряд ли смогут заполнить все необитаемые квартиры.

Кризис на рынке недвижимости в Китае начался в 2021 году, когда обанкротился крупнейший застройщик Evergrande. На конец августа объем непроданного жилья в Китае достиг 648 миллионов квадратных метров.

Эти заявления бывшего чиновника стоят в противоречии с официальными заявлениями властей о стабильности экономики Китая.

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Квартиры площадью несколько квадратных метров, как в них живут китайцы?