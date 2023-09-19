Калининград стал лидером среди "полумиллионников" по росту цен на жильё

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом прошлого года Калининград стал лидером среди городов с населением от 500 тыс. до миллиона человек по средней стоимости жилья в новостройках. На рынке вторичной недвижимости он приблизился к лидеру, Хабаровску. В целом, колебания цен в так называемых "полумиллионниках" были заметно меньше, чем в больших городах, хотя есть и исключения: Махачкала, Ставрополь и Новокузнецк.

Фото: Openverse

Средняя стоимость квадратного метра в Калининграде составляет 115 тыс. рублей (+14% за лето). Этот город опережает большинство "миллионников" и занимает восьмое место в общероссийском рейтинге, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru.

Рост спроса и цен в Калининградской области объясняется тем, что она стала своего рода "заграницей" в условиях почти полного закрытия Европы, аналогично тому, как были прибалтийские республики в советское время. Туристический поток значительно возрос, а аренда стала более востребованной. Инвесторы также увидели возможность заработка в этом регионе.

Единственное резкое понижение цен на новостройки отмечено в Новокузнецке, где их было немного, и выход новых проектов или убыль качественных предложений в старых сильно влияет на общую картину. В других крупных городах России цены на новостройки варьировались от минус 6% (Хабаровск) до плюс 8% (Тольятти).

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