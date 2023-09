20% покупателей могут уйти с рынка вторички в Москве

Your browser does not support the audio element.

В ближайшее время может наблюдаться значительное снижение числа российских граждан, решающих приобрести квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве, сообщается на сайте информационного агентства "Интерфакс".

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.