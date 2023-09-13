20% покупателей могут уйти с рынка вторички в Москве

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ближайшее время может наблюдаться значительное снижение числа российских граждан, решающих приобрести квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве, сообщается на сайте информационного агентства "Интерфакс".

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Аналитики "Инком-Недвижимость" отметили, что из-за невозможности получить ипотечные кредиты на таких же выгодных условиях ожидается резкое падение спроса на квартиры в Москве. Эксперты ожидают, что это может отпугнуть до 20% потенциальных покупателей на вторичном рынке жилья в столице.

Эта тенденция возникла из-за того, что частные лица спешат приобрести квартиры как можно быстрее, опасаясь, что условия жилищного кредитования могут ухудшиться. В мае 2023 года спрос на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве был на 20-25% выше, чем обычно, а в августе продажи выросли еще на 15%.

Но уже сейчас ажиотаж существенно спал. Аналитики отметили, что в сентябре спрос вернется к норме, а затем начнет снижаться. В результате жилье несколько подешевеет, однако ощутить это удастся далеко не сразу: только в конце 2023 года или в начале 2024 года.

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