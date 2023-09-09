В этом году выдали 150 миллиардов рублей льготной ипотеки в Подмосковье

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первые восемь месяцев 2023 года в Московской области было заключено 26 тысяч ипотечных соглашений по льготным программам. Общая сумма выданных кредитов банками превысила 150 миллиардов рублей, как сообщили в официальной пресс-службе Московской областной Думы.

"Льготные ипотечные программы пользуются популярностью в Московской области", — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Жителям Подмосковья доступны разнообразные варианты ипотеки, включая семейную ипотеку, льготную ипотеку и специальные программы для IT-специалистов. Кроме того, действует социальная ипотечная программа, предназначенная для определенных категорий специалистов.

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