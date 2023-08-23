Объем строительства многоквартирных домов в России вырос на 9,4%

За период с января по июль 2023 года в Российской Федерации было введено 24,7 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Об этом информирует пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщает ТАСС.
"Общий объем строительства жилья на первое августа 2023 года достиг 60 миллионов квадратных метров, из которых 24,7 миллиона приходятся на многоквартирные дома. Этот показатель выше на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — отметил представитель ведомства, ссылаясь на данные Росстата.
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что к концу 2023 года в России планируется ввести не менее 50 миллионов квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Он призвал региональные власти "не снижать темпы и предпринять все необходимые меры для достижения общей цели, направленной на повышение качества жизни граждан".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артист покинул Россию и проживает в Израиле.