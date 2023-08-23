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Объем строительства многоквартирных домов в России вырос на 9,4%

Недвижимость

За период с января по июль 2023 года в Российской Федерации было введено 24,7 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Об этом информирует пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщает ТАСС.

Объем строительства многоквартирных домов в России вырос на 9,4%
Фото: УФСБ В Самарской области

"Общий объем строительства жилья на первое августа 2023 года достиг 60 миллионов квадратных метров, из которых 24,7 миллиона приходятся на многоквартирные дома. Этот показатель выше на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — отметил представитель ведомства, ссылаясь на данные Росстата.

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что к концу 2023 года в России планируется ввести не менее 50 миллионов квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Он призвал региональные власти "не снижать темпы и предпринять все необходимые меры для достижения общей цели, направленной на повышение качества жизни граждан".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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