На российском рынке недвижимости наблюдается всплеск активности инвесторов, стремящихся сохранить свои сбережения путем инвестирования в недвижимость. По словам независимого аналитика Дениса Стукалова, наблюдается заметный рост запросов на приобретение торговых площадей, расположенных на первых этажах зданий.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.