Эксперт Стукалов рассказал о недвижимости, подходящей для инвестирования

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На российском рынке недвижимости наблюдается всплеск активности инвесторов, стремящихся сохранить свои сбережения путем инвестирования в недвижимость. По словам независимого аналитика Дениса Стукалова, наблюдается заметный рост запросов на приобретение торговых площадей, расположенных на первых этажах зданий.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Стукалов предполагает, что инвестирование в высококачественные торговые площади уличного уровня с последующей сдачей их в аренду может быть разумным способом сохранить и приумножить свои сбережения в нынешних экономических условиях. При разумном выборе эта стратегия потенциально может превратить инвесторов в рантье, предлагая стабильный ежемесячный доход.

Однако не все торговые площади подходят для инвестиций. Стукалов выделяет несколько ключевых критериев, которым должно соответствовать торговое помещение, достойное инвестиций. Расположение имеет первостепенное значение, в идеале на первой линии застройки и на первом этаже. Близость к жилым районам с населением около 5500 человек в радиусе 500 метров также приветствуется. Достаточное количество пешеходов и транспортных средств в течение дня имеет важное значение для привлечения широкого круга потенциальных арендаторов.

С технической точки зрения оптимальная площадь для таких торговых помещений составляет около 100 квадратных метров, с высотой потолков 3 метра, стеклянными витринами и потенциалом для демонстрации товаров. Адекватная энергетическая мощность также имеет решающее значение, поскольку требования варьируются от 35-40 киловатт электроэнергии для розничной торговли продуктами питания до 15-20 киловатт на 100 квадратных метров для магазинов бытовой химии или косметики.

Стукалов отмечает, что подходящую недвижимость можно найти даже в более отдалённых жилых комплексах с развитой инфраструктурой. Он советует рассматривать высококачественные новостройки, в которых основные удобства для будущих арендаторов уже встроены на этапе строительства.

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