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Юрист раскритиковал инициативу Минстроя о применении спецсчетов при строительстве жилья

3:03
Недвижимость

Минстрой подготовил проект закона о привлечении средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета. Инициативу прокомментировал управляющий партнёр юридической компании "Сафонов, Кузнецов и партнеры" Владимир Сафонов.

Юрист раскритиковал инициативу Минстроя о применении спецсчетов при строительстве жилья
Фото: https://celes.club/

Как считает юрист, подготовленный Минстроем РФ проект закона "О привлечении денежных средств граждан в целях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда" является аналогом всем известного Федерального закона № 214 о долевом участии в строительстве многоквартирных домов. Идея разработчиков из Минстроя сводится к тому, чтобы создать правовое регулирование в сфере индивидуального жилищного строительства, предоставить необходимые гарантии гражданам.

"На мой взгляд, данный законопроект, если он будет внесен в Государственную думу РФ, должен быть не поддержан законодательно. Создание дополнительных императивных ограничений, специального регулирования, излишнее вторжение законодателя в сферу частного права никогда не способствует развитию гражданского оборота. Идея защиты граждан, которые заключают договоры с подрядными организациями, путем введения так называемых "безопасных расчетов" через счета эскроу не привносит ничего нового в правовое регулирование. В настоящий момент в Гражданском кодексе РФ и Законе РФ "О защите прав потребителей" существует достаточный объем норм, которые позволяют создать необходимые гарантии для граждан", — отмечает эксперт специально для Pravda.Ru.

Сегодня заказчик при строительстве индивидуального жилого дома может в договоре по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем, предусмотреть расчеты с подрядчиком через счет эскроу на основе норм статьи 860.7 Гражданского кодекса РФ. Стороны вправе свободно договориться о механизме и правилах пополнения и раскрытия эскроу счета, достигнуть соглашения, которое позволит безопасно производить расчеты. Для чего нужно нагромождение дополнительных специальных правил, задается вопросом эксперт. Существуют другие сферы (например, бытовой подряд на отделку квартиры или ремонт автомобиля), где для граждан существует такой же риск, но никому не приходит в голову обязать во всех сферах вводить счета эскроу.

"В случае введения обязательного использования счетов эскроу подрядчикам необходимо будет привлекать денежные средства для строительства за счет кредитования в банках, что может спровоцировать рост стоимости на строительство индивидуальных жилых домов. Малый бизнес, который занимается строительством жилых домов, с учетом небольшого количества реализуемых проектов, лишится инвестирования, которое он сейчас может получать от заказчика", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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