Россиянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, следует приобретать недвижимость уже сегодня. Корреспонденты РИАМО сообщают об этом со ссылкой на вице-президента столичной Гильдии риелторов Екатерину Никитину.
Текущая ситуация на рынке жилья в Москве такова, что ожидать не стоит, подчеркнула эксперт. По её словам, квартиры в столице РФ в обозримой перспективе в цене не упадут. Более того, если продолжит сохраняться нынешний курс валюты, то новостройки подорожают приблизительно на один процент уже через пару месяцев, предупредила Никитина.
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