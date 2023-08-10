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Риелтор Никитина: при необходимости улучшить условия жильё следует покупать уже сейчас

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Недвижимость

Россиянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, следует приобретать недвижимость уже сегодня. Корреспонденты РИАМО сообщают об этом со ссылкой на вице-президента столичной Гильдии риелторов Екатерину Никитину.

Риелтор Никитина: при необходимости улучшить условия жильё следует покупать уже сейчас
Фото: Pravda.Ru

Текущая ситуация на рынке жилья в Москве такова, что ожидать не стоит, подчеркнула эксперт. По её словам, квартиры в столице РФ в обозримой перспективе в цене не упадут. Более того, если продолжит сохраняться нынешний курс валюты, то новостройки подорожают приблизительно на один процент уже через пару месяцев, предупредила Никитина.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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