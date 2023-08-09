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Как повысить энергетику дома с помощью морской гальки, расскажет астролог Турунцева

1:52
Недвижимость

Разнообразные камни, добытые из морских глубин, в западной, юго-западной, юго-восточной и южной частях дома способны эффективно сдерживать потери финансов и жизненной энергии жильцов. Этот метод подробно описала Анастасия Турунцева, специалист по учению Васту — древней индийской науке об организации жилых пространств, а также астролог и нумеролог, — сообщает сайт "Москва 24".

Как повысить энергетику дома с помощью морской гальки, расскажет астролог Турунцева
Фото: pixabay.com

Согласно её рекомендациям, для усиления положительной энергетики в доме рекомендуется применять не только морскую гальку, но и камни, выбранные из речных русел. Главное условие — камни должны быть размером примерно с ладонь и обработаны водой до приобретения гладкой округлой формы.

Перед использованием камни следует тщательно промыть под струей воды и, при желании, покрасить их. По словам эксперта, добавить творческий подход, эффект от этой практики будет более заметным.

"Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три — в юго-западную и южную", — подчёркивает Анастасия Турунцева.

Она также объясняет, что данный метод подходит лишь в том случае, если указанные зоны не имеют недостатков. Отсутствие выхода из дома, балкона или окна в этих зонах является важным критерием. В случае нарушений — например, наличия небольшого окна в одной из секторов, рекомендуется разместить по три камня в западной и юго-восточной частях, по шесть камней — в южной и юго-западной. Таким образом, будет обеспечено закрытие "зон оттока", через которые может утекать благоприятная энергия, внутренние силы и финансы, подводит итоги Турунцева.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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