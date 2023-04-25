Пайщики ПК "Бест Вей" ждут ответа от Генеральной прокуратуры

Помимо адвокатов кооператива "Бест Вей" в защите интересов кооператива принимают активное участие и его пайщики: ими подано почти 25 тысяч жалоб и ходатайств.
Это жалобы по ст. 124 и 125 УПК, ходатайства следствию о снятии ареста со счетов и предоставлении документов, жалобы в Следственный департамент МВД России, Следственный комитет, ФСБ, Верховный суд, письма депутатам, в Администрацию президента, Государственную думу, Совет Федерации, уполномоченному по правам человека. К сожалению, далеко не на все обращения ответы приходят в установленном законом порядке.
В частности, юрист и пайщик кооператива из Республики Марий Эл Георгий Моисеев уже дважды обращался с жалобой в Генеральную прокуратуру. Ответ на первую жалобу — от ноября 2022 года, так и не поступил. Ответ на вторую жалобу поступил лишь о ее принятии — в установленный законом 30-дневный срок ответ по существу жалобы также пока не пришел.
Просим Генеральную прокуратуру дать ответ заявителю в установленном законом порядке — этот ответ обязательно опубликуем.
Текст жалобы от ноября 2022 года
Текст повторной жалобы от марта 2023 года
Ответ о получении жалобы
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