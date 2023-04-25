Пайщики ПК "Бест Вей" ждут ответа от Генеральной прокуратуры

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Помимо адвокатов кооператива "Бест Вей" в защите интересов кооператива принимают активное участие и его пайщики: ими подано почти 25 тысяч жалоб и ходатайств.

Это жалобы по ст. 124 и 125 УПК, ходатайства следствию о снятии ареста со счетов и предоставлении документов, жалобы в Следственный департамент МВД России, Следственный комитет, ФСБ, Верховный суд, письма депутатам, в Администрацию президента, Государственную думу, Совет Федерации, уполномоченному по правам человека. К сожалению, далеко не на все обращения ответы приходят в установленном законом порядке.

В частности, юрист и пайщик кооператива из Республики Марий Эл Георгий Моисеев уже дважды обращался с жалобой в Генеральную прокуратуру. Ответ на первую жалобу — от ноября 2022 года, так и не поступил. Ответ на вторую жалобу поступил лишь о ее принятии — в установленный законом 30-дневный срок ответ по существу жалобы также пока не пришел.

Просим Генеральную прокуратуру дать ответ заявителю в установленном законом порядке — этот ответ обязательно опубликуем.

Текст жалобы от ноября 2022 года

Текст повторной жалобы от марта 2023 года

Ответ о получении жалобы