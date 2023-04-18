Дело, связываемое с кооперативом "Бест Вей": выявлены ложные потерпевшие

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Совет ПК "Бест Вей" и его адвокаты контактируют с людьми, которым следственная группа по уголовному делу, связываемому ею с ПК "Бест Вей", присвоила статус потерпевших (на последних судебных заседаниях в судебных документах упоминаются 147 потерпевших).

Большинство из тех, с кем уже связался совет кооператива, подавали заявления в следственную группу по поводу вложений в инвестиционную компанию — они не имеют претензий к кооперативу. Часть имеет претензии — но они касаются последнего года деятельности кооператива, когда его счета де-юре или де-факто были под арестом, и следствие не позволяло делать выплаты со счетов пайщикам.

Есть на данный момент уже несколько потерпевших, которые утверждают, что они либо не подавали заявления в следственную группу, либо забрали это заявление — при этом в документах следствия они продолжают значиться как потерпевшие. Одна из таких потерпевших добилась от следственной группы официального письма. Анализ списка потерпевших советом кооператива и адвокатами продолжается.