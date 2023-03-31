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Элитная недвижимость в Сочи теперь дороже, чем в Нью-Йорке или Лондоне

1:44
Недвижимость

По стоимости элитной недвижимости в первой тройке городов планеты оказался Сочи. Сегодня элитные квартиры на Черноморском побережье дороже, чем в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне.

Элитная недвижимость в Сочи теперь дороже, чем в Нью-Йорке или Лондоне

Из-за не очень большого объёма элитного жилья в Сочи стоимость одного квадратного метра в подобных комплексах достигла 1,4 миллиона рублей. Таким образом черноморский курорт вошёл в тройку городов планеты с наиболее дорогим элитным жильём в расчёте на квадратный метр. Такие данные содержатся в аналитическом отчёте The Wealth Report за 2023, который готовит международная компания NF Group.

Авторы этого отчёта оценивают так называемый "индекс миллиона долларов", с помощью которого можно понять, какое количество квадратных метров элитного жилья в новостройке можно приобрести за эту сумму на наиболее популярных рынках недвижимости мира. В этом году российские города в данный рейтинг не включались, но NF Group всё-таки решила рассчитать, какие бы места они заняли, если бы поучаствовали.

В рейтинге по итогам 2022 года первое место занимает Монако, где на миллион долларов можно приобрести всего 17 квадратных метров. На втором месте расположился Гонконг, где можно купить 21 квадратный метр. Сочи с 29 "квадратами" расположился на третьем месте, а Москва с 46 квадратными метрами на одиннадцатом. Этой площади элитной недвижимости хватит на не очень просторную "однушку" в российской столице.

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СИРИУС в Сочи - это отдельное государство в России
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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