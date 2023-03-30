Самый дорогой дом в Подмосковье стоит три миллиарда рублей — что внутри?

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты в области недвижимости обнаружили в Подмосковье дом стоимостью три миллиарда рублей. Это самый дорогой объект на рынке.

В Подмосковье нашли дом, стоимость которого составляет почти три миллиарда рублей, что можно сопоставить с годовым бюджетом небольшого города. За эту же сумму реально приобрести все квартиры в одной из новостроек Подмосковья или несколько десятков домов в коттеджном посёлке с инфраструктурой.

Загородный дом, который оценён в такую сумму, имеет площадь 1,4 тысячи квадратных метров, как сообщает портал gdeetotdom.ru. Внутри пять спален, все комнаты обставлены мебелью от ведущих мировых брендов, также имеется дорогая сантехника и бытовая техника. Дом располагается на участке в 110 соток в одном из самых элитных подмосковных посёлков Барвиха, расположенном на Рублёво-Успенском шоссе.

Возможно, именно стоимость земли определяет такую высокую изначальную цену лота, поскольку по площади дом вовсе не является наиболее значительным. К примеру, в посёлке под Одинцово на участке в 48 соток расположен дом площадью около двух тысяч квадратных метров с четырьмя спальнями, бассейном, библиотекой, гаражом для коллекций машин и собственной мойкой. И за него нужно заплатить "всего" 1,2 миллиарда рублей.

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