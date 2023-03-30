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Один из самых дорогих гонконгских домов конфискован у китайского магната

1:23
Недвижимость

Как сообщает газета Hong Kong Economic Journal, один из самых дорогих домов в Гонконге был изъят кредиторами у китайского магната. Речь идет о доме на Gough Hill Road, 15, который находится в эксклюзивном жилом районе Пик и принадлежал председателю группы Cheung Kei Group Чену Хунтяну.

Один из самых дорогих гонконгских домов конфискован у китайского магната

По данным South China Morning Post, Чен купил дом в 2016 году за рекордные 271 миллион долларов.

Кроме этого, по данным HKEJ, кредиторы также изъяли роскошную квартиру в здании Opus, спроектированном Фрэнком Гери, в районе Мид-Левелс, а также центральные блоки A и B Cheung Kei Center в Хунгхоме и парковку.

Представитель PwC отказался от комментариев, а Hang Seng Bank не прокомментировала ситуацию.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Lloyds Banking Group Plc пыталась продать кредит под залог офисного здания Canary Wharf, принадлежащего группе Чена, до наступления срока погашения. Кризис на китайском рынке недвижимости в прошлом году застал ряд застройщиков, включая председателя China Evergrande Group Хуи Ка Яна, чей роскошный дом в Гонконге также был конфискован банком в прошлом году.

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ГОНКОНГ: обратная сторона жизни города миллионеров. Китай. Мир наизнанку
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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