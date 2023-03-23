Объём продаж квартир в Новосибирске в 2023 году снизится на 15-20%. Об этом сообщил независимый аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев.
В интервью Om1.ru он отметил, что в ближайшее время произойдёт рост интереса новосибирцев к индивидуальным жилым домам, так как приобрести квартиру в многоэтажке становится всё сложнее. Эксперт также подчеркнул: на территории региона перестали возводить высотки класса "эконом" с маленькой площадью, ведь они продаются с большим трудом.
Кроме того, специалист пояснил, что каких-либо потрясений на рынке недвижимости Новосибирской области не ожидается.
По его словам, 2023 год будет трудным для застройщиков, однако это повысит конкуренцию в их отрасли.
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