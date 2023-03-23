Аналитик спрогнозировал спад продаж на рынке недвижимости в Новосибирске

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Объём продаж квартир в Новосибирске в 2023 году снизится на 15-20%. Об этом сообщил независимый аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев.

В интервью Om1.ru он отметил, что в ближайшее время произойдёт рост интереса новосибирцев к индивидуальным жилым домам, так как приобрести квартиру в многоэтажке становится всё сложнее. Эксперт также подчеркнул: на территории региона перестали возводить высотки класса "эконом" с маленькой площадью, ведь они продаются с большим трудом.

Кроме того, специалист пояснил, что каких-либо потрясений на рынке недвижимости Новосибирской области не ожидается.

По его словам, 2023 год будет трудным для застройщиков, однако это повысит конкуренцию в их отрасли.