Кооператив "Бест Вей": решение суда о снятии ареста со счетов не исполняется уже 15 дней

19 января истек срок ареста счетов кооператива "Бест Вей", суд отказался продлить арест, но, несмотря на решение суда, банки не позволяют кооперативу совершать выплаты со счетов. Кооператив направил жалобы в ЦБ и готовит исковые заявления к банкам.

Операции по счетам кооператива "Бест Вей", арест которых не был продлен с 19 января с. г., по сей день так и не возобновлены. 18 января Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия в наложении ареста на средства кооператива лишь частично — на 200 млн из 3,8 млрд рублей: суд округлил совокупную сумму ущерба из заявлений всех потерпевших, представленных следствием в материалах уголовного дела.

Это была очередная победа кооператива в судах, в том числе в разбирательствах об аресте счетов. В течение почти года активных следственных действий против кооператива ему дважды удавалось снять арест со счетов — 18 января 2023 года арест был снят в третий раз.

Сбербанк и банк "Санкт-Петербург" отказываются комментировать ситуацию в СМИ, ссылаясь на банковскую тайну и на то, что вопросы касаются только взаимоотношений банков и клиента. Тет-а-тет банковские специалисты сообщают представителям кооператива, что следственная группа настоятельно порекомендовала им не открывать счета.

Председатель Совета кооператива Сергей Крючек отмечает, что кооператив все 15 дней с 18 января пытается урегулировать вопрос. Дважды в банки направлялись письма с предложением решить вопрос с разблокировкой счетов. После этого в их адрес были направлены претензии, в отношении Северо-Западного банка Сбербанка России и банка "Санкт-Петербург" отправлены две жалобы в Центральный банк: председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и руководителю Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаилу Мамуте. Юристы кооператива готовят исковые заявления.

Представители "Бест Вей" напоминают, что блокировка де-факто осуществлялась банками и раньше. Не исключено, что у банков есть интерес пользоваться заблокированными почти четырьмя миллиардами рублей. Кооператив намерен положить конец банковскому произволу.

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